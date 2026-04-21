鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.24元，其中最高估值0.52元，最低估值0.05元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.52(0.52)
|1.9
|2.3
|3.48
|最低值
|0.05(0.05)
|0.51
|1.2
|2.12
|平均值
|0.26(0.27)
|1.03
|1.78
|2.88
|中位數
|0.24(0.24)
|0.99
|1.74
|3.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|76.26億
|88.56億
|95.94億
|107.15億
|最低值
|65.03億
|69.87億
|81.18億
|90.39億
|平均值
|68.41億
|77.24億
|86.58億
|101.18億
|中位數
|68.08億
|76.66億
|84.33億
|103.59億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|-0.01
|營業收入
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
|60.55億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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