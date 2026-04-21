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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至20.2元，預估目標價為244.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.6元上修至20.2元，其中最高估值30.73元，最低估值12.87元，預估目標價為244.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.73(30.73)25.6623.7428.8
最低值12.87(6.07)9.829.9428.8
平均值21.06(20.35)18.3817.6828.8
中位數20.2(19.6)17.6218.0228.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,737.43億1,600.00億1,506.91億
最低值1,301.97億1,220.68億1,323.69億
平均值1,463.43億1,400.69億1,406.94億
中位數1,423.92億1,392.18億1,397.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS15.2428.1223.6310.0813.22
營業收入1,197.77億1,774.11億1,484.60億1,385.17億1,325.42億

詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMPC

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