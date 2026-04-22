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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至49.5元，預估目標價為1295元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.23元上修至49.5元，其中最高估值55.6元，最低估值47.26元，預估目標價為1295元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值55.6(55.6)60.9166.260
最低值47.26(47.26)50.6253.9260
平均值49.68(49.58)55.4161.4660
中位數49.5(49.23)55.161.8660

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值43,289,50047,841,28052,096,17049,027,380
最低值38,346,80040,543,45043,774,45049,027,380
平均值39,577,53043,809,70048,669,43049,027,380
中位數39,222,00043,695,78049,135,98049,027,380

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,400,0987,623,6776,965,8086,013,131
營業收入
(單位：新台幣千元)		34,329,94530,660,13329,827,35226,072,874

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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