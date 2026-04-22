鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至49.5元，預估目標價為1295元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由49.23元上修至49.5元，其中最高估值55.6元，最低估值47.26元，預估目標價為1295元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.6(55.6)
|60.91
|66.2
|60
|最低值
|47.26(47.26)
|50.62
|53.92
|60
|平均值
|49.68(49.58)
|55.41
|61.46
|60
|中位數
|49.5(49.23)
|55.1
|61.86
|60
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|43,289,500
|47,841,280
|52,096,170
|49,027,380
|最低值
|38,346,800
|40,543,450
|43,774,450
|49,027,380
|平均值
|39,577,530
|43,809,700
|48,669,430
|49,027,380
|中位數
|39,222,000
|43,695,780
|49,135,980
|49,027,380
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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