search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估上修至14.75元，預估目標價為154.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2026年EPS預估：中位數由14.17元上修至14.75元，其中最高估值18.81元，最低估值8.15元，預估目標價為154.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.81(18.81)19.5619.9417.78
最低值8.15(8.15)9.49.811.1
平均值13.9(13.75)13.5414.4714.35
中位數14.75(14.17)13.7513.8514.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值304.63億279.72億288.74億274.65億
最低值212.72億234.19億231.32億274.65億
平均值261.09億258.95億260.81億274.65億
中位數265.66億259.50億266.93億274.65億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS7.9913.2213.0011.259.12
營業收入197.77億296.10億232.73億234.78億226.54億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEOG

相關行情

台股首頁我要存股
依歐格資源134.07+2.06%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty