遠東生技去年純益5998萬元EPS1.89元 擬配發1.5元股利

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-21 18:41

微藻生技應用及保健食品開發業遠東生技 (6886-TW)，今 (21) 日公布最新獲利及股利資訊，遠東生技 2025 年稅後純益爲 5998 萬元，年增 14.26%，每股純益 1.89 元，擬配發每股 0.5 元現金及 1 元股票股利，合計配發 1.5 元，盈餘配發率 79.37%。

遠東生技董事長闕壯群。(鉅亨網記者張欽發攝)

遠東生技 2025 年全年營收 4.01 億元，毛利率 50.51%，年增 2.3 個百分點，稅後純益爲 5998 萬元，年增 14.26%，每股純益 1.89 元。

‌



遠東生技 2026 年 1-3 月營收 1.05 億元，每股 12.81%。同時，遠東生技在 2026 年將陸續推出多項新產品上市，法人估計 2026 年遠東生技營收的成長幅度在 10-20% 的雙位數。

遠東生技在 2025 年下半年屏東農科廠正式完工，擴建 1200 坪不鏽鋼溫控保健食品廠房並導入自動化生產設備提升就產能 ，並完成設立台北內湖的微藻研究所設立，將儘速申請上櫃交易。

在食品工業類股的遠東生技目前股本約爲 3.18 億元，其中並包括由策略夥伴軒郁 (6703-TW) 以應募私募案取得的 1000 張私募股，董事長闕壯群指出，在 2025 年的包括屏東農科廠正式完工，擴建 1200 坪不鏽鋼溫控保健食品廠房並導入自動化生產設備等重大資本支出後，預計 2026 年的資本支出將較今年下滑，同時，在 IPO 之前也不會有市場的籌資計畫。

遠東生技除了屏東高樹微藻養殖 ESG 廠區外，也進駐屏東農業科技園區建置高規格機能保健食品製造廠，進一步強化原料培養到成品製造一條龍生產體系，遠東生技認為隨著全球人口結構快速老化與健康意識提升，大健康產業成為保健食品市場成長的重要動能。