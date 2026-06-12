鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-12 13:38

凱基金控 (2883-TW) 今 (12) 日召開 2026 年股東常會，會中承認 2025 年營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案，普通股每股配發現金股利 1 元，配發率達近 5 年最高。展望未來，凱基金看好 AI 與半導體帶動的經濟動能，將在厚實的獲利基礎上，持續結合低碳營運與地方創生，打造兼具財務爆發力與社會共好的永續金融生態系。

凱基金去年稅後純益為新台幣 300.58 億元，每股純益 (EPS)1.74 元，若排除提列外匯價格變動準備金及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。

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凱基金今年以來獲利更展現爆發力，自結 1 至 5 月稅後純益 223.3 億元，EPS 1.32 元，加計 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 股票處分利益，調整後累計獲利達 523.29 億元，換算每股獲利 3.09 元，超過去年全年水準，持續創下歷史新高；其中，子公司凱基人壽在掌握市場脈動得宜下，累計前 5 月已適時實現股票處分利益近 300 億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

凱基金表示，展望今年，台灣在跨國企業 AI 基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口 / 輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI 與半導體投資仍是主力。凱基金控將密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。

回顧去年的營運表現，凱基金旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信皆展現強勁動能。其中，凱基人壽稅後純益 158 億元，若排除一次性增提外匯價格變動準備金影響，全年度獲利超過 200 億元；凱基證券掌握資本市場脈動，稅後純益達 115 億元，為歷史次高；凱基銀行在強勁業務動能帶動下，稅後純益更創下 68 億元的歷史新高；此外，中華開發資本連續兩年達成百億級別募資成績，凱基投信則持續推出符合投資人需求的 ETF 及主動基金，推升整體資產管理規模突破 3100 億元，創下歷年新高。

衝刺業務之餘，凱基金控也致力深耕低碳營運與永續發展，去年 8 月通過 ISO 14068-1:2023 碳中和國際標準第三方查證，為臺灣首家以集團總部大樓通過最新版國際碳中和標準的金控公司；今年更勇奪標普全球 (S&P Global) 保險業類別全球第一的最高榮譽；凱基金控亦攜手中華開發文教基金會、凱基慈善基金會，並結合各子公司核心職能，落實聯合國永續發展目標 (SDGs) 願景，透過整合集團、社會企業及地方創生團隊三方資源，建立永續地方創生生態系。