鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 16:18

台股今年勢如破竹站上 4 萬點，千金股百花齊放，電子族群成為吸金焦點，然而，聯發科、國巨等多檔大型電子權值股因股價波動劇烈，接連遭證交所實施俗稱「關禁閉」的處置措施，引發市場擔憂，恐衝擊整體台股的資金流動性，並成為立法院財委會朝野立委關注焦點。面對各界關切，金管會提出「公布注意及處置股票制度之檢討報告」，將督導證交所及櫃買中心，啟動分階段的檢討精進制度，評估「縮短處置期間」可行性。

現行兩單位每日執行交易市場監視作業，如發現有價證券交易價量達一定異常標準時，於每日收盤後公告其交易資訊，即列為「注意有價證券」；倘連續或數個營業日經發布注意交易資訊者，即發布為「處置有價證券」，以提醒投資人注意交易風險與交割安全。

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金管會報告指出，為維持市場交易秩序，證交所及櫃買中心自 1990 年訂定相關監視規範，迄今多次配合市場成交量、加權股價指數、市場規模變化及投資人結構改變等因素，調整注意處置作業要點及除外規定，經統計自 2016 年迄今已修訂達 7 次，近期因應 2024 年 3 月 21 日台股首度站上 2 萬點，資本市場規模成長及市場結構與股價水準已發生結構性轉變，因此於 2024 年 7 月間修訂注意處置作業要點有關以絶對價差作為公布注意股票標準之規定。

現行的公布注意及處置制度，是為了維護市場交易秩序與交割安全而設立的冷卻機制。國際上如韓國、中國、日本、泰國及馬來西亞等亞洲主要交易所，也都有採行類似的警示與處置機制。台灣也有實施日內之價格穩定措施，透過盤中暫停交易或延長撮合時間等機制，以降低交易價格瞬間發生劇烈波動致影響市場交易秩序及投資人權益。

金管會坦言，近期台股屢創新高，今年日均成交量直逼兆元，截至 5/25 千金股高達 50 檔，已出現結構性轉變，現行部分警示標準確實有檢討必要。

為了兼顧市場效率、交易秩序與制度合理性，金管會提出了分階段檢討的具體方向，短期目標上，首先，擬調高預警門檻。將督導證交所及櫃買中心，配合目前的股價漲幅與調升幅度，評估規劃更合理的公布注意股票警示標準，以求更精準達到預警目的。

第二，評估縮短「關禁閉」時間。鑑於近年金管會積極強化上市櫃公司財務業務資訊揭露、增加法說會頻率，加上科技進步讓資訊傳播更為透明、迅速 ，金管會明確表示，將督導兩單位評估縮短處置期間的可行性，未來遭處置股票有機會提早「出關」。

中長期目標部分，將持續蒐集國際相關制度發展趨勢，並多方徵詢專家學者、投資人及市場業者的意見，在兼顧市場效率、交易秩序與投資人權益保障的前提下，全面檢討該制度。