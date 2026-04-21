鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-21 15:06

資服商昕力資訊 (7781-TW) 日前獲衛福部肯定，自主研發的智慧醫療解決方案 digiCare 之關鍵應用模組——「醫點就通」PCS 編碼智慧小助手，從上百件智慧醫療解決方案中脫穎而出，獲選為第一屆「臺灣 50 優良 SMART 應用程式：醫學 AI 類」優質應用。

昕力資訊研發PCS 編碼智慧小助手 獲衛福部臺灣50優良SMART應用程式獎。(圖：昕力資訊提供)

衛福部 2025 年起推動 SMART on FHIR 標準化架構，旨在促進跨院、跨系統的醫療資訊互通整合，實現「統一資料、規則、應用程式」三大目標，今年首度舉辦優良 App 公開徵選，讓全國頂尖醫療院所與軟體業者同台競逐，以獎勵創新提案。

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昕力以自主研發的智慧醫療解決方案 digiCare 之關鍵應用模組——「醫點就通」PCS 編碼智慧小助手參加徵選，並通過衛福部與工研院建置的雙層沙盒機制，臨床實證 100% 符合 SMART on FHIR 國際標準，入選醫學 AI 類優質應用。

昕力開發的智慧編碼工具，結合 AI 推論引擎，遵循國際通用醫療影像標準 DICOM，以自然語言處理（NLP）技術自動識別報告中顯影劑、解剖部位等欄位資訊，由 AI 執行編碼作業，供醫事人員直接審核，同時整合電子病歷（EHR）、HIS 等資訊系統，免除人工重複輸入病患個資，不僅減輕醫事人員作業壓力，亦能優化編碼流程，降低出錯率及送審遭核刪的風險。

昕力資訊企業應用產品發展處副總經理夏宏彰表示，昕力深耕金融業多年，累積紮實能力與落地經驗，在醫療領域的經營成果可謂後發先至，今年入選首波 50 優良 SMART on FHIR App，展現昕力在醫療資訊應用的研發量能。

夏宏彰提到，未來醫療資訊應用程式可如手機 App 一般「即插即用」，大幅降低介接門檻與投入成本，加速各級醫療機構導入臨床應用，打破醫療體系長期以來數據各自為政的困境，帶動診療效率與品質提升。