鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.35元，預估目標價為101元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.57元下修至5.35元，其中最高估值6.46元，最低估值4.77元，預估目標價為101元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|6.46(6.46)
|6.98
|6.39
|最低值
|4.77(4.77)
|5.55
|5.99
|平均值
|5.52(5.59)
|6.05
|6.19
|中位數
|5.35(5.57)
|6.01
|6.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87,494,000
|93,468,000
|92,107,440
|最低值
|80,965,330
|81,981,250
|90,030,710
|平均值
|83,212,790
|86,858,800
|91,069,080
|中位數
|82,487,090
|86,813,820
|91,069,080
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,036,042
|5,869,538
|4,974,908
|9,081,733
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,512,023
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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