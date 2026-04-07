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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至5.57元，預估目標價為101元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2026年EPS預估：中位數由5.7元下修至5.57元，其中最高估值6.46元，最低估值4.77元，預估目標價為101元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6.46(6.46)6.986.39
最低值4.77(5.33)5.556.39
平均值5.59(5.7)6.146.39
中位數5.57(5.7)6.176.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值87,494,00093,468,00092,107,440
最低值80,965,33081,981,25092,107,440
平均值83,879,62087,800,47092,107,440
中位數83,499,28087,601,41092,107,440

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,036,0425,869,5384,974,9089,081,733
營業收入
(單位：新台幣千元)		83,512,02387,487,47085,767,26495,902,924

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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