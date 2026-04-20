〈能源盤後〉停火將到期 美伊談判未明 荷姆茲海峽航運恐又受阻 原油急彈近7%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-21 05:20

中東局勢再度升溫，美國與伊朗談判前景不明，加上荷姆茲海峽周邊衝突升級，帶動國際油價周一 (20 日) 強勢反彈。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 5.10 美元，漲幅 5.64%，收每桶 95.48 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 5.76 美元，漲幅 6.87%，收每桶 89.61 美元，顯示市場對供應風險重新定價。

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此次反彈發生在前一交易日大幅下跌之後。上周五因伊朗宣布在停火期間開放商船通行荷姆茲海峽，兩大原油期貨合約一度重挫約 9%，創 4 月 18 日以來最大單日跌幅。然而周末局勢急轉直下，美方攔截並扣押一艘試圖突破封鎖的伊朗貨輪，伊朗隨即揚言報復，市場原先的樂觀情緒迅速消散。

能源市場人士指出，短暫建立的緩和氛圍已完全消失，投資人重新聚焦於衝突升級風險。隨著為期兩周的停火協議將於本周稍晚到期，美伊是否能在巴基斯坦展開第二輪談判仍充滿不確定性。伊朗方面雖表示正考慮參與會談，但尚未做出最終決定，外交進程依舊脆弱。

伊朗外交部亦批評，美國「持續違反停火」是談判推進的主要障礙。另一方面，美國總統川普對是否延長停火態度保留，表示「可能不會延長」，並強調對伊朗的封鎖措施將持續，使市場對局勢惡化的預期升高。

關鍵能源命脈荷姆茲海峽的航運狀況亦顯著惡化。該水道平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，但最新航運數據顯示，過去 12 小時僅有 3 艘船通過，幾近停擺。分析人士指出，目前該海峽實際上處於「雙重封鎖」狀態，即美國與伊朗雙方均限制航運，進一步加劇供應中斷風險。

不過，市場觀察人士也認為，在尚未爆發全面戰爭的情況下，油價雖短期受衝突推升，但長期仍可能逐步回落。然而，即使衝突獲得緩解，供應鏈恢復亦需時間，油價短期內恐難回到戰前水準。

航運數據顯示，周六共有超過 20 艘船隻通過荷姆茲海峽，為 3 月 1 日以來最高水平，顯示在短暫開放期間運輸活動曾快速回溫。但隨著緊張情勢再起，通行量再度急劇下降，凸顯市場對地緣政治風險的高度敏感。