〈走進中國〉未來十年1,000架飛機退役 一窺「變廢為寶」拆飛機生意

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-20 04:00

在成都雙流機場二號跑道旁，一架 20 歲左右的空中巴士 A319 飛機，安靜地停在機坪上，發動機已經被拆下，還有更多零件即將被拆下。

要將一架飛機盡可能物盡其用「變廢為寶」，並不是一件容易的事。（圖：第一財經）

據《第一財經》報導，這是空中巴士成都飛機全生命周期服務中心正在拆解的第 5 架飛機，自 2024 年正式投運以來，這裡已經完成 4 架飛機拆解工作，都是來自中國航空業者的退役飛機。

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行業預計，未來十年中國退役的飛機將達到 1,000 架左右，意味著中國民航業即將迎來一場飛機退役潮，隨之催生的是巨大飛機拆解回收市場。

然而，要將一架飛機盡可能物盡其用「變廢為寶」，並不是一件容易的事。

一架飛機退役後會去哪裡？不同航空公司的選擇可能不同。有的會賣給資產管理公司，有的退租給租賃公司，有的則改裝成貨機繼續使用，或是進入飛行學校成為教具。

其中將飛機拆解回收是一個途徑。空中巴士成都中心就提供「工程技術服務 + 飛機資產管理」兩種模式，客戶可選擇支付拆解費或將飛機資產直接售予空中巴士旗下 Satair 成都分銷。

楊樹棟在空中巴士成都中心負責飛機拆解回收利用等業務市場拓展，他表示，拆卸回收一架飛機大約會經歷 8-10 周的時間。

最初 3 周，工人會先拆除重要零件，發動機、APU（輔助動力系統）、起落架這「三大件」價值最高，電子件（如通訊導航）、慣導系統及發動機附件（如反推、進氣道）也極具市場價值，一般可以再銷售給需要二手航材的航空公司。

第二部是用一周時間拆除客艙內飾，包括座椅、地毯等。之後是將切割這些材料，按照不同類型歸類，再進行循環利用。

「切割後的材料有紡織物、碳纖維複合材料，也有銅和鋁，都有不同用途，可以通過回收再利用，讓整個飛機的回收利用率提高。」楊樹棟說。

楊樹棟提到，讓老舊飛機「變廢為寶」的核心在於精密拆解，回收率高低與技術門檻密切相關，比如需要獨特分離工藝技術，把可用的鋁、銅、鈦等材料與不可用的有機部分分離，再比如碳纖維複合材料很難分解，是最難處理的材料。

中國目前約有 20 家具有拆解資質的企業，但大多隸屬於航空公司，這些企業大多只是將發動機、起落架、APU 等一些高價值的周轉件拆下來，用於回補自家機隊填補缺件，剩餘機身往往長期停放或僅作教具、文創等處置。