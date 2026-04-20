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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-2.55元，預估目標價為212.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.37元下修至-2.55元，其中最高估值-0.55元，最低估值-5.12元，預估目標價為212.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.55(-0.55)4.867.1915.06
最低值-5.12(-5.12)-0.611.724.34
平均值-2.58(-2.57)1.144.188.35
中位數-2.55(-2.37)0.984.148.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值22.08億36.75億46.53億64.45億
最低值15.23億20.90億32.75億43.10億
平均值17.10億28.37億39.76億52.41億
中位數17.04億28.12億39.15億53.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.88-3.91-5.34-5.57-6.42
營業收入1.88億2.45億3.05億3.64億6.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSINSM

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