鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-2.55元，預估目標價為212.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.37元下修至-2.55元，其中最高估值-0.55元，最低估值-5.12元，預估目標價為212.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.55(-0.55)
|4.86
|7.19
|15.06
|最低值
|-5.12(-5.12)
|-0.61
|1.72
|4.34
|平均值
|-2.58(-2.57)
|1.14
|4.18
|8.35
|中位數
|-2.55(-2.37)
|0.98
|4.14
|8.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|22.08億
|36.75億
|46.53億
|64.45億
|最低值
|15.23億
|20.90億
|32.75億
|43.10億
|平均值
|17.10億
|28.37億
|39.76億
|52.41億
|中位數
|17.04億
|28.12億
|39.15億
|53.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.88
|-3.91
|-5.34
|-5.57
|-6.42
|營業收入
|1.88億
|2.45億
|3.05億
|3.64億
|6.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Insmed Inc(INSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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