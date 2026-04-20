鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為137.13元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至10.37元，其中最高估值11.1元，最低估值9.97元，預估目標價為137.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.1(11)
|14.5
|16.2
|14.99
|最低值
|9.97(9.61)
|11.13
|11.65
|14.25
|平均值
|10.42(10.27)
|12.07
|13.51
|14.62
|中位數
|10.37(10.22)
|11.91
|13.46
|14.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|112.98億
|119.96億
|127.57億
|125.28億
|最低值
|107.08億
|111.19億
|114.67億
|123.68億
|平均值
|110.71億
|114.53億
|118.83億
|124.48億
|中位數
|111.04億
|114.66億
|118.14億
|124.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.96
|4.85
|5.72
|8.04
|9.55
|營業收入
|82.30億
|88.42億
|104.75億
|103.90億
|108.15億
詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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