search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫(ALV-US)EPS預估上修至10.37元，預估目標價為137.13元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.22元上修至10.37元，其中最高估值11.1元，最低估值9.97元，預估目標價為137.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.1(11)14.516.214.99
最低值9.97(9.61)11.1311.6514.25
平均值10.42(10.27)12.0713.5114.62
中位數10.37(10.22)11.9113.4614.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值112.98億119.96億127.57億125.28億
最低值107.08億111.19億114.67億123.68億
平均值110.71億114.53億118.83億124.48億
中位數111.04億114.66億118.14億124.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.964.855.728.049.55
營業收入82.30億88.42億104.75億103.90億108.15億

詳細資訊請看美股內頁：
奧托立夫(ALV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSALV

相關行情

台股首頁我要存股
奧托立夫118.92+6.82%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty