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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.1元，預估目標價為130.17元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.1元，其中最高估值2.57元，最低估值0.88元，預估目標價為130.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.57(2.57)3.592.833.62
最低值0.88(0.88)1.191.652.02
平均值1.2(1.27)1.952.312.73
中位數1.1(1.13)1.942.332.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值31.26億34.11億37.95億34.16億
最低值23.27億25.34億26.23億27.51億
平均值25.54億28.73億30.77億30.64億
中位數24.95億28.05億30.45億31.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.210.170.620.290.97
營業收入11.76億14.35億19.17億22.89億24.92億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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