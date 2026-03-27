鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為131.34元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.23元下修至1.14元，其中最高估值2.57元，最低估值0.87元，預估目標價為131.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.57(2.57)
|3.59
|2.84
|3.62
|最低值
|0.87(0.87)
|1.19
|1.65
|2.02
|平均值
|1.29(1.31)
|1.99
|2.35
|2.72
|中位數
|1.14(1.23)
|1.96
|2.44
|2.66
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|31.26億
|34.11億
|37.95億
|34.16億
|最低值
|23.27億
|25.34億
|26.23億
|27.51億
|平均值
|25.59億
|28.73億
|30.79億
|30.57億
|中位數
|25.03億
|27.86億
|30.45億
|31.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.21
|0.17
|0.62
|0.29
|0.97
|營業收入
|11.76億
|14.35億
|19.17億
|22.89億
|24.92億
詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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