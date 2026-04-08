鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至19.65元，幅度約4.53%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由18.8元上修至19.65元，調升幅度4.53%。其中最高估值21.57元，最低估值15.3元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(9日)收盤價為18.665元。近5日股價下跌4.53%，標普指數上漲1.35%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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