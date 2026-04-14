鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-14 14:46

走過 65 載，富邦面對全球局勢動盪、科技快速演進與社會風險升高，持續從金融本業出發，以信任作為根基，透過科技提升服務，也以實際行動回應時代的挑戰，陪伴台灣社會共好前行。

適逢 65 周年，富邦推出全新品牌形象廣告《不只是跑者》，由林志傑、郭婞淳與張育成三位代言人共同倡議，號召民眾用跑步創造更多可能；同時宣布「Run For Green®」跑步植樹倡議，將自下半年起擴大投入社會關懷，讓民眾跑步的每一步，轉化為支持公益團體的共好行動。此外，台北富邦銀行亦同步推出「6% 回饋、5 重驚喜」優惠活動，邀請民眾與富邦一同歡慶企業里程碑。

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富邦集團董事長蔡明忠表示，企業能夠長久經營，關鍵不在於從未犯錯，而是在面對錯誤與挫折時，誠實面對並持續修正方向。富邦一路走來，始終將創辦人蔡萬才總裁所立下的「誠信、勤儉、謙和」三信條，視為企業經營的根基。展望未來，他勉勵富邦要真正成為一個幸福的企業，持續追求與股東、客戶、員工及社會的共好，並朝亞洲一流金融機構的目標邁進。

富邦金控董事長蔡明興指出，近年全球歷經疫情衝擊、地緣政治升溫與產業環境快速變化，為企業經營帶來前所未有的考驗。邁向 65 周年，富邦將持續朝「國際化的富邦」發展，深化海外布局，同時強化與社會的連結，從綠色金融、公益投入、藝術文化與體育等多元面向，助力台灣長期發展，並以 AI 與數位能力提升營運效率與服務品質，期許成為國際化且注重公益與社會責任的金融集團。

以信任為根，守護每一分託付

在詐騙手法不斷翻新的時代，信任是金融服務最需要被守護的價值。富邦從制度、科技到第一線行動，持續強化防詐與金融友善作為。台北富邦銀行率先發起「鷹眼識詐聯盟」，並推動跨行電子照會及第三人阻詐機制；富邦人壽推出防詐簡碼與指定聯絡人服務；富邦證券與富邦產險則透過宣導、訓練與深入社區行動，提升整體社會防詐韌性，同時持續推動高齡、失智與身心障礙友善金融服務，讓金融服務更具包容性。

以科技為力，讓金融回到人的需求

面對 AI 與數位浪潮，富邦選擇將科技轉化為貼近日常的工具。富邦金控成立生成式 AI 應用推動團隊，推進多項 AI 應用，朝「全員 AI」目標前進。台北富邦銀行推出全新行動銀行「Fubon+」，整合多元金融服務並導入樂齡與無障礙設計；富邦人壽、富邦產險與富邦證券亦透過 AI 優化投保、理賠、投資與客服體驗，讓科技真正回應生活需求。

以行動回應時代，讓永續成為日常

富邦自 2021 年啟動「Run For Green®」倡議，將運動與環境行動結合，鼓勵民眾每累積跑步 40 公里，即可認領種下一棵樹，讓永續成為人人可參與的日常行動。至今已吸引超過 40.6 萬人次參與，累積里程達 1,124 萬公里，認領 12.8 萬棵樹木。全新形象廣告《不只是跑者》同步上線，透過三位代言人的行動示範，傳遞永續所延伸的多元可能，也預告 Run For Green® 將從環境面延伸至社會面，連結更多公益行動。

金融之外，富邦透過富邦育樂與五大基金會，長期投入教育、藝術、體育與公益，陪伴不同世代成長。適逢 65 周年，富邦亦推出 65 周年策展網站，彙整集團重要歷程與行動軌跡，並邀請 65 位同仁分享一句話，記錄企業文化最真實的樣貌。

走過 65 年，富邦不將此刻視為句點，而是一個新的起點。未來，富邦將持續以信任為根、以科技為力、以行動回應時代，連結社會、放眼國際，走向更長遠的下一個世代。