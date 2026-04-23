天能綠電5/11上櫃 投資人參與競拍價差上看六成

撰文/陳澤樂 2026-04-23 11:50

雲豹能源旗下售電子公司 - 天能綠電 (7842-TW) 即將轉上櫃，配合公開承銷辦理現金增資發行新股 3,262 張，其中 2,348 張採競價拍賣。此次競拍底價訂為 96.43 元，以今年以來股價最高曾達 185 元（2026 年 1 月 23 日）計算，若以底價得標，一張潛在價差最高可望超過 8 萬元，吸引市場關注，預計 5 月 11 日掛牌上櫃。

本次競拍投標期間為 4 月 23 日至 4 月 27 日，預計 4 月 29 日上午 10 時開標，另有 587 張採公開申購方式辦理承銷，承銷價暫定為每股 108 元。市場預期，在價差空間與新股題材帶動下，可望推升投資人參與競拍意願。

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券商指出，天能綠電上櫃首日開盤價將以承銷價為基準，相較公開申購每人限購 1 張，競拍機制具備取得較多張數優勢，在價差空間與市場資金動能帶動下，有望吸引投資人積極參與。

AI 世代潔淨能源售電霸主

天能綠電成立於 2021 年，為雲豹能源旗下綠電售電平台，受惠企業淨零轉型需求與再生能源轉供機制逐步成熟，營運規模快速擴張。轉供量由 2024 年約 1.87 億度，大幅成長至 2025 年近 4.2 億度，年增 122%，穩居國內民營售電市場龍頭。

隨 AI 應用擴展及企業淨零轉型加速，帶動用電需求攀升，綠電市場持續升溫，推升整體轉供規模穩健成長。客戶結構涵蓋半導體、電子、金融及零售等產業，已服務逾 60 家企業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信及玉山金控等指標客戶，其中半導體與電子製造業占比約四成。累計綠電合約總量達 341 億度，且逾九成為 10 年以上長期合約，提供逐年墊高的營業收益。

(圖: 業者提供)

獲利亮眼，天能綠電 2025 年合併營收 22.85 億元，年增 123%；稅後淨利 5,969 萬元，年增 137%；每股盈餘（EPS）4.01 元，營收與獲利同步創高。2026 年第一季延續成長動能，累計營收 7.22 億元，年增 86.9%，續創單季新高。