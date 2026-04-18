盤中速報 - KSM大跌11.96%，報4.9美元
鉅亨網新聞中心
KSM(KSM)在過去 24 小時內跌幅超過11.96%，最新價格4.9美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.87億美元，目前市值排名第 95 名。
近 1 日最高價：6.7美元，近 1 日最低價：4.8美元，流通供給量：17,866,302。
Kusama早期是Polkadot公開的實驗環境，又稱金絲雀網路。提供開發者大規模的先期測試網路，部署障礙跟驗證要求較低，甚至提供Polokadot尚未提供的新功能，新創團隊可以快速部署，提前演練未來的波卡網路，因此最終還是有不少項目決定留在Kusama上，成為波卡生態圈的一份子。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.59%
- 近 1 月：+1.95%
- 近 3 月：-35.62%
- 近 6 月：-55.45%
- 今年以來：-37.91%
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