鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過32.02億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
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指標幣種：比特幣(BTC)現報價格76,532.71美元，24小時漲跌幅+0.83%；以太幣(ETH)現報價格2,375.99美元，24小時漲跌幅+0.83%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達32.02億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達18.31億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.89億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。
24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅284%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅69.3%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅36.3%。
近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅25.8%；達世幣(DASH)近一週漲幅20.2%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅19.1%。
近一週跌幅：ORDI(ORDI)近一週跌幅247%；恩金幣(ENJ)近一週跌幅144%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週跌幅64.9%。
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