鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過32.02億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-18 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；DATA(DATA)24小時漲幅31.3%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅284%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅69.3%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅36.3%。

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近一週漲幅：TRU(TRU)近一週漲幅25.8%；達世幣(DASH)近一週漲幅20.2%；Measurable Data Token(MDT)近一週漲幅19.1%。