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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報9515.72點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日10:11，費城半導體上漲186.37點（或2%），暫報9515.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.36%
  • 近 1 月：+22.01%
  • 近 3 月：+17.68%
  • 近 6 月：+37.2%
  • 今年以來：+31.71%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.85%；安可(AMKR-US)上漲5.47%；英特格(ENTG-US)上漲5.17%；格羅方德(GFS-US)上漲5.15%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲5.06%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體9515.662.00%
Onto Innovation Inc.287.26+7.53%
安可68.189+8.41%
英特格144.98+6.67%
格羅方德52.695+4.57%
萊迪思半導體118.03+5.50%

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