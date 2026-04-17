盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報9515.72點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日10:11，費城半導體上漲186.37點（或2%），暫報9515.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.36%
- 近 1 月：+22.01%
- 近 3 月：+17.68%
- 近 6 月：+37.2%
- 今年以來：+31.71%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.85%；安可(AMKR-US)上漲5.47%；英特格(ENTG-US)上漲5.17%；格羅方德(GFS-US)上漲5.15%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲5.06%。
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