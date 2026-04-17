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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為8.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值1.47元，最低估值-0.62元，預估目標價為8.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.47(2)2.523.153.41
最低值-0.62(-0.62)0.020.611.03
平均值0.8(0.84)1.612.222.31
中位數0.87(0.89)1.732.312.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,942.51億2,032.48億2,071.63億2,008.68億
最低值1,797.72億1,815.02億1,815.56億1,990.23億
平均值1,879.80億1,941.09億1,994.48億1,998.11億
中位數1,884.11億1,948.46億2,012.34億1,995.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.485.626.472.01-8.75
營業收入1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億1,732.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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