鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.87元，預估目標價為8.86元
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根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.87元，其中最高估值1.47元，最低估值-0.62元，預估目標價為8.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.47(2)
|2.52
|3.15
|3.41
|最低值
|-0.62(-0.62)
|0.02
|0.61
|1.03
|平均值
|0.8(0.84)
|1.61
|2.22
|2.31
|中位數
|0.87(0.89)
|1.73
|2.31
|2.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,942.51億
|2,032.48億
|2,071.63億
|2,008.68億
|最低值
|1,797.72億
|1,815.02億
|1,815.56億
|1,990.23億
|平均值
|1,879.80億
|1,941.09億
|1,994.48億
|1,998.11億
|中位數
|1,884.11億
|1,948.46億
|2,012.34億
|1,995.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|-8.75
|營業收入
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
|1,732.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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