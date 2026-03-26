鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為8.86元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.89元，其中最高估值2元，最低估值0.1元，預估目標價為8.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2(2)
|2.71
|3.15
|3.36
|最低值
|0.1(0.23)
|0.44
|0.94
|1.18
|平均值
|0.92(0.95)
|1.77
|2.29
|2.29
|中位數
|0.89(0.92)
|1.81
|2.23
|2.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,940.78億
|2,032.48億
|2,111.35億
|2,076.61億
|最低值
|1,821.48億
|1,865.99億
|1,921.13億
|1,911.79億
|平均值
|1,880.06億
|1,947.23億
|2,009.42億
|1,992.88億
|中位數
|1,881.30億
|1,961.08億
|2,018.04億
|1,990.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.48
|5.62
|6.47
|2.01
|-8.75
|營業收入
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
|1,696.93億
|1,732.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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