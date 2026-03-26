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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至0.89元，預估目標價為8.86元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.92元下修至0.89元，其中最高估值2元，最低估值0.1元，預估目標價為8.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2(2)2.713.153.36
最低值0.1(0.23)0.440.941.18
平均值0.92(0.95)1.772.292.29
中位數0.89(0.92)1.812.232.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,940.78億2,032.48億2,111.35億2,076.61億
最低值1,821.48億1,865.99億1,921.13億1,911.79億
平均值1,880.06億1,947.23億2,009.42億1,992.88億
中位數1,881.30億1,961.08億2,018.04億1,990.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.485.626.472.01-8.75
營業收入1,766.10億1,887.47億2,049.19億1,696.93億1,732.46億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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