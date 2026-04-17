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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)EPS預估下修至1.41元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.52元下修至1.41元，其中最高估值1.82元，最低估值1.2元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.82(1.82)2.222.292.2
最低值1.2(1.2)1.311.381.93
平均值1.46(1.49)1.681.872.03
中位數1.41(1.52)1.631.741.95

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.21億6.23億6.45億5.74億
最低值3.96億4.14億4.24億5.74億
平均值4.46億4.94億5.25億5.74億
中位數4.52億4.84億5.16億5.74億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.11-0.51-0.190.091.10
營業收入1.79億1.67億1.83億1.91億2.77億

詳細資訊請看美股內頁：
Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOR

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