鉅亨速報 - Factset 最新調查：Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)EPS預估上修至1.55元，預估目標價為51.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.45元上修至1.55元，其中最高估值1.81元，最低估值1.2元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.81(1.81)
|2.21
|1.74
|2.2
|最低值
|1.2(1.2)
|1.31
|1.38
|1.68
|平均值
|1.51(1.49)
|1.69
|1.64
|1.94
|中位數
|1.55(1.45)
|1.71
|1.71
|1.94
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.31億
|6.24億
|5.42億
|5.71億
|最低值
|3.96億
|4.14億
|4.24億
|5.71億
|平均值
|4.46億
|4.76億
|4.87億
|5.71億
|中位數
|4.16億
|4.37億
|4.91億
|5.71億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.11
|-0.51
|-0.19
|0.09
|1.10
|營業收入
|1.79億
|1.67億
|1.83億
|1.91億
|2.77億
詳細資訊請看美股內頁：
Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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