鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為24.81元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元上修至2.08元，其中最高估值2.36元，最低估值1.81元，預估目標價為24.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.36(2.36)
|2.72
|3.13
|最低值
|1.81(1.81)
|1.91
|2.11
|平均值
|2.09(2.08)
|2.27
|2.48
|中位數
|2.08(2.05)
|2.28
|2.31
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|195.21億
|200.51億
|204.68億
|最低值
|183.61億
|187.76億
|190.58億
|平均值
|190.02億
|194.07億
|197.31億
|中位數
|190.43億
|193.70億
|197.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.51
|2.02
|1.52
|0.69
|2.50
|營業收入
|217.42億
|198.51億
|183.16億
|176.89億
|198.73億
詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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