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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KT Corporation - ADR(KT-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為24.81元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對KT Corporation - ADR(KT-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.1元下修至2.06元，其中最高估值2.36元，最低估值1.81元，預估目標價為24.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.36(2.36)2.723.13
最低值1.81(1.81)1.912.11
平均值2.09(2.1)2.272.51
中位數2.06(2.1)2.232.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值199.05億208.42億204.68億
最低值183.61億187.76億190.58億
平均值190.20億194.46億196.36億
中位數190.26億193.59億195.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.512.021.520.692.50
營業收入217.42億198.51億183.16億176.89億198.73億

詳細資訊請看美股內頁：
KT Corporation - ADR(KT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSKT

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