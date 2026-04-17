鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至8.47元，預估目標價為306.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.74元下修至8.47元，其中最高估值10.77元，最低估值4.72元，預估目標價為306.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.77(10.77)
|12.39
|10.87
|11.24
|最低值
|4.72(4.72)
|7.83
|7.43
|5.14
|平均值
|8.58(8.6)
|10.17
|9.77
|8.46
|中位數
|8.47(8.74)
|10.15
|10.26
|9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|33.11億
|46.53億
|30.35億
|30.39億
|最低值
|16.78億
|24.50億
|23.35億
|23.37億
|平均值
|26.79億
|31.94億
|27.76億
|26.88億
|中位數
|27.27億
|30.70億
|29.10億
|26.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|5.77
|營業收入
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
|18.21億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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