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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估上修至8.67元，預估目標價為306.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.35元上修至8.67元，其中最高估值10.39元，最低估值4.72元，預估目標價為306.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.39(10.39)14.1910.7110.96
最低值4.72(4.72)7.838.257.75
平均值8.59(8.5)10.289.779.36
中位數8.67(8.35)10.139.959.36

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值33.11億46.53億29.87億29.87億
最低值16.78億24.50億23.35億23.37億
平均值26.79億31.77億27.58億26.62億
中位數26.95億30.39億29.07億26.62億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.843.66-2.432.875.77
營業收入13.00億13.17億12.19億11.14億18.21億

詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFNV

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