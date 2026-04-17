鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGNC投資(AGNC-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為11.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGNC投資(AGNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.51元下修至1.47元，其中最高估值1.6元，最低估值1.4元，預估目標價為11.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.6(1.78)
|1.58
|1.56
|最低值
|1.4(1.41)
|1.41
|1.45
|平均值
|1.49(1.52)
|1.51
|1.51
|中位數
|1.47(1.51)
|1.51
|1.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|42.86億
|45.59億
|19.95億
|最低值
|37.56億
|38.12億
|19.95億
|平均值
|39.72億
|40.01億
|19.95億
|中位數
|39.88億
|38.18億
|19.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.22
|-2.41
|0.05
|0.93
|1.47
|營業收入
|24.14億
|33.04億
|10.06億
|48.76億
|19.10億
詳細資訊請看美股內頁：
AGNC投資(AGNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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