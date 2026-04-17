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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grab控股(GRAB-US)EPS預估下修至0.1元，預估目標價為6.28元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Grab控股(GRAB-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.11元下修至0.1元，其中最高估值0.17元，最低估值0.04元，預估目標價為6.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.17(0.17)0.230.290.27
最低值0.04(0.04)0.090.130.27
平均值0.11(0.11)0.160.230.27
中位數0.1(0.11)0.160.220.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值43.19億61.03億72.30億58.71億
最低值40.16億47.30億52.62億58.71億
平均值40.92億49.80億59.46億58.71億
中位數40.60億48.63億58.32億58.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-6.39-0.44-0.11-0.030.07
營業收入6.75億14.33億23.59億27.97億33.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Grab控股(GRAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGRAB

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