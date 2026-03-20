鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-20 14:02

台灣金聯平價宅銷售活動自 3 月 11 日開跑以來，民眾反應熱烈，為加碼回饋民眾，台灣金聯公司今 (20) 日宣布，針對 2026 年度平價住宅 (含婚育宅) 於售價二成內可分 5 年 60 期無息延後繳付尾款；同時為讓民眾有更多的選擇，開放一般民眾可登記婚育宅，惟婚育宅由具備婚育條件者優先抽籤購買。

台灣金聯平價宅釋利多！2成尾款5年免息延後付 開放一般民眾登記婚育宅。（鉅亨網資料照）

台灣金聯公司董事長宮文萍說，為響應政府協助青年安心成家及敢婚敢生政策，今年平價住宅 (含婚育宅) 之履約期限原為 120 天，放寬為售價二成內可分 5 年 60 期無息延後繳付尾款，以紓緩民眾購屋前期資金壓力，協助青年完成成家夢想，並支持婚育家庭有充裕資金用於育兒等相關支出，更能穩居、敢婚、願生、樂養，讓民眾都能夠安心購屋，夢想成真。

‌



宮文萍指出，為讓民眾有更多選擇，今年之 20 戶婚育宅，開放一般民眾也可以登記，但若有新婚 2 年內或育有 0-6 歲幼兒 (含胎兒) 者登記，仍由其優先抽籤，則一般民眾所繳 3 萬元保證金及 1 千元手續費全數退還。