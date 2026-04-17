盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(20)日除息0.05元，參考價10.26元
鉅亨網新聞中心
FT臺灣永續高息(00961-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為10.26元，相較今日收盤價10.31元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|10.31
|0.049
|0.48%
|0.0
|2026/03/17
|10.38
|0.122
|1.18%
|0.0
|2026/02/26
|10.42
|0.06
|0.58%
|0.0
|2026/01/19
|10.23
|0.02
|0.2%
|0.0
|2025/12/16
|9.32
|0.02
|0.21%
|0.0
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