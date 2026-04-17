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鉅亨速報

盤後速報 - FT臺灣永續高息(00961)次交易(20)日除息0.05元，參考價10.26元

鉅亨網新聞中心

FT臺灣永續高息(00961-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為10.26元，相較今日收盤價10.31元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 10.31 0.049 0.48% 0.0
2026/03/17 10.38 0.122 1.18% 0.0
2026/02/26 10.42 0.06 0.58% 0.0
2026/01/19 10.23 0.02 0.2% 0.0
2025/12/16 9.32 0.02 0.21% 0.0


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