盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(17)日除息0.05元，參考價11.89元
鉅亨網新聞中心
台新AI優息動能(00962-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。
首日參考價為11.89元，相較今日收盤價11.94元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/17
|11.94
|0.05
|0.42%
|0.0
|2026/03/16
|11.0
|0.05
|0.45%
|0.0
|2026/02/25
|11.4
|0.03
|0.26%
|0.0
|2026/01/16
|11.26
|0.03
|0.27%
|0.0
|2025/12/15
|10.82
|0.025
|0.23%
|0.0
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