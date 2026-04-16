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鉅亨速報

盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(17)日除息0.05元，參考價11.89元

鉅亨網新聞中心

台新AI優息動能(00962-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為11.89元，相較今日收盤價11.94元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/17 11.94 0.05 0.42% 0.0
2026/03/16 11.0 0.05 0.45% 0.0
2026/02/25 11.4 0.03 0.26% 0.0
2026/01/16 11.26 0.03 0.27% 0.0
2025/12/15 10.82 0.025 0.23% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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