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鉅亨速報

盤後速報 - 凱基台灣AI50(00952)次交易(20)日除息0.05元，參考價15.24元

鉅亨網新聞中心

凱基台灣AI50(00952-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.05元。

首日參考價為15.24元，相較今日收盤價15.29元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 15.29 0.05 0.33% 0.0
2026/03/17 12.94 0.05 0.39% 0.0
2026/02/26 13.22 0.05 0.38% 0.0
2026/01/19 12.49 0.05 0.4% 0.0
2025/12/16 11.59 0.03 0.26% 0.0


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