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盤後速報 - 捷敏-KY(6525)次交易(5)日除息5元，參考價114.5元

鉅亨網新聞中心

捷敏-KY(6525-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為114.5元，相較今日收盤價119.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/05 119.50 5.0 4.18% 0.0
2025/05/27 71.8 4.2 5.85% 0.0
2024/05/30 71.7 3.5 4.88% 0.0
2023/06/20 79.4 5.5 6.93% 0.0
2022/07/19 81.9 5.5 6.72% 0.0


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