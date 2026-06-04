盤後速報 - 捷敏-KY(6525)次交易(5)日除息5元，參考價114.5元
鉅亨網新聞中心
捷敏-KY(6525-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為114.5元，相較今日收盤價119.50元，息值合計為5.0元，股息殖利率4.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/05
|119.50
|5.0
|4.18%
|0.0
|2025/05/27
|71.8
|4.2
|5.85%
|0.0
|2024/05/30
|71.7
|3.5
|4.88%
|0.0
|2023/06/20
|79.4
|5.5
|6.93%
|0.0
|2022/07/19
|81.9
|5.5
|6.72%
|0.0
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