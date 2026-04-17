盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(20)日除息0.14元，參考價22.79元
鉅亨網新聞中心
中信成長高股息(00934-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為22.79元，相較今日收盤價22.93元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|22.93
|0.143
|0.62%
|0.0
|2026/03/17
|21.94
|0.14
|0.64%
|0.0
|2026/02/26
|22.66
|0.14
|0.62%
|0.0
|2026/01/19
|22.37
|0.132
|0.59%
|0.0
|2025/12/16
|20.56
|0.132
|0.64%
|0.0
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