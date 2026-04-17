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鉅亨速報

盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(20)日除息0.14元，參考價22.79元

鉅亨網新聞中心

中信成長高股息(00934-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。

首日參考價為22.79元，相較今日收盤價22.93元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 22.93 0.143 0.62% 0.0
2026/03/17 21.94 0.14 0.64% 0.0
2026/02/26 22.66 0.14 0.62% 0.0
2026/01/19 22.37 0.132 0.59% 0.0
2025/12/16 20.56 0.132 0.64% 0.0


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