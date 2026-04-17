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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(20)日除息0.12元，參考價14.06元

鉅亨網新聞中心

富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為14.06元，相較今日收盤價14.18元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 14.18 0.121 0.85% 0.0
2026/01/20 14.29 0.121 0.85% 0.0
2025/10/20 13.49 0.121 0.9% 0.0
2025/07/16 12.7 0.211 1.66% 0.0
2025/04/23 13.21 0.148 1.12% 0.0


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