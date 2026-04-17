盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(20)日除息0.12元，參考價14.06元
鉅亨網新聞中心
富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
首日參考價為14.06元，相較今日收盤價14.18元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|14.18
|0.121
|0.85%
|0.0
|2026/01/20
|14.29
|0.121
|0.85%
|0.0
|2025/10/20
|13.49
|0.121
|0.9%
|0.0
|2025/07/16
|12.7
|0.211
|1.66%
|0.0
|2025/04/23
|13.21
|0.148
|1.12%
|0.0
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