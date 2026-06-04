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盤後速報 - 普萊德(6263)次交易(5)日除息7.8元，參考價173.7元

鉅亨網新聞中心

普萊德(6263-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。

首日參考價為173.7元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為7.8元，股息殖利率4.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/05 181.50 7.8 4.3% 0.0
2025/06/10 154.0 7.9 5.13% 0.0
2024/07/02 178.5 7.4 4.15% 0.0
2023/07/27 141.5 6.4 4.52% 0.0
2022/07/28 78.4 4.7 5.99% 0.0


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