盤後速報 - 普萊德(6263)次交易(5)日除息7.8元，參考價173.7元
鉅亨網新聞中心
普萊德(6263-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.8元。
首日參考價為173.7元，相較今日收盤價181.50元，息值合計為7.8元，股息殖利率4.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/05
|181.50
|7.8
|4.3%
|0.0
|2025/06/10
|154.0
|7.9
|5.13%
|0.0
|2024/07/02
|178.5
|7.4
|4.15%
|0.0
|2023/07/27
|141.5
|6.4
|4.52%
|0.0
|2022/07/28
|78.4
|4.7
|5.99%
|0.0
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