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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦科技(0052)次交易(20)日除息1.2元，參考價48.85元

鉅亨網新聞中心

富邦科技(0052-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為48.85元，相較今日收盤價50.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 50.05 1.199 2.4% 0.0
2025/04/23 153.0 3.23 2.11% 0.0
2024/04/18 160.75 6.43 4.0% 0.0
2023/04/21 106.15 4.0 3.77% 0.0
2022/04/20 120.45 10.19 8.46% 0.0


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