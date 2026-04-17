盤後速報 - 富邦科技(0052)次交易(20)日除息1.2元，參考價48.85元
鉅亨網新聞中心
富邦科技(0052-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
首日參考價為48.85元，相較今日收盤價50.05元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.4%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|50.05
|1.199
|2.4%
|0.0
|2025/04/23
|153.0
|3.23
|2.11%
|0.0
|2024/04/18
|160.75
|6.43
|4.0%
|0.0
|2023/04/21
|106.15
|4.0
|3.77%
|0.0
|2022/04/20
|120.45
|10.19
|8.46%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 富邦NASDAQ分割投票開跑4/27截止 降低入手門檻提升流動性
- 台股3月震盪擋不住投資熱！0050暴增42萬投資人 創台股ETF新紀錄
- 十大人氣ETF在戰火中有賺錢嗎？00981A展超強防禦力 3月唯一正報酬
- 群益00685L擬啟動分割5/15受益人會議 挑戰市面上最親民正2 ETF
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇