鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-27 18:43

散熱模組廠邁科 (6831-TW) 今 (27) 日召開法說會，邁科受惠 AI 伺服器需求暢旺，2025 年營收達 37.03 億元，年增逾 8 成，預期今年動能延續，看好營收年增幅優於去年。同時，為支應客戶需求，也規劃擴增越南廠散熱產品產線，總產能可提升 20 至 30%。

邁科看好今年營收年增幅優於去年，越南廠總產能提升2至3成。(圖：shutterstock)

邁科 2025 年營收 37.03 億元，年增 84.7%；毛利率 23.45%，年增 0.37 個百分點；營益率 11.51%，年增 5.15 個百分點；稅後純益 3.01 億元，年增 1.84 倍，每股純益 4.94 元。

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邁科表示，由於客戶需求暢旺，因此規劃於越南廠擴充氣冷與水冷散熱產品的產能，氣冷產線正逐步建置中，預計今年產能將高於惠州廠 2 成；水冷產線方面，產能擴充後，月產能將增加至 2 萬片，今年整體越南廠產能將提升 20 至 30%。

除越南廠擴產，邁科指出，也規劃擴充中國廠的水冷產線，預估月產能將從 5000 片，提高至 2 萬片。邁科補充，下半年的產線規劃仍與客戶洽談中，將依照客戶需求進行調整。