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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至48.7元，預估目標價為615元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2026年EPS預估：中位數由47.73元上修至48.7元，其中最高估值59.09元，最低估值39.3元，預估目標價為615元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值59.09(59.09)63.1365.85
最低值39.3(39.3)41.6851.13
平均值48.55(48.23)53.9960.78
中位數48.7(47.73)54.5465.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值882,326,170984,422,7601,114,404,120
最低值746,026,610800,496,980853,611,090
平均值820,876,770888,066,800973,529,320
中位數815,924,960886,104,950952,572,750

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS44,557,82431,393,85615,928,28314,690,785
營業收入
(單位：新台幣千元)		738,904,787587,087,097482,314,429537,191,932

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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