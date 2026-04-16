鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估上修至-1.2元，預估目標價為33.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.23元上修至-1.2元，其中最高估值-0.6元，最低估值-1.74元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.6(-0.6)
|-0.58
|2.02
|4.12
|最低值
|-1.74(-1.74)
|-1.78
|-1.47
|-1.41
|平均值
|-1.18(-1.2)
|-1.2
|-0.32
|0.53
|中位數
|-1.2(-1.23)
|-1.22
|-0.51
|-0.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5,814萬
|3.60億
|29.71億
|58.52億
|最低值
|0.00
|0.00
|9,850萬
|8.15億
|平均值
|827萬
|1.09億
|9.37億
|24.67億
|中位數
|398萬
|9,265萬
|5.91億
|19.43億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|-1.44
|營業收入
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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