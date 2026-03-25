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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.16元，預估目標價為32.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.14元下修至-1.16元，其中最高估值-0.6元，最低估值-1.74元，預估目標價為32.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.6(-0.6)-0.582.024.12
最低值-1.74(-1.74)-1.78-1.47-1.41
平均值-1.16(-1.12)-1.16-0.250.65
中位數-1.16(-1.14)-1.19-0.460.33

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5,814萬3.60億29.71億58.52億
最低值0.000.009,850萬8.15億
平均值857萬1.08億9.36億25.12億
中位數301萬7,600萬5.85億19.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-0.41-0.99-0.31-1.44
營業收入181萬71萬0.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSMMT

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