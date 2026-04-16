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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美高梅度假村國際(MGM-US)EPS預估下修至1.75元，預估目標價為42.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美高梅度假村國際(MGM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.8元下修至1.75元，其中最高估值3.1元，最低估值1.19元，預估目標價為42.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.1(3.1)3.383.52
最低值1.19(1.19)1.091.48
平均值1.91(1.92)2.242.72
中位數1.75(1.8)2.422.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值181.37億188.52億190.89億
最低值173.29億172.83億178.74億
平均值176.66億179.54億183.00億
中位數176.49億178.75億182.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.413.493.192.400.76
營業收入96.80億131.27億161.64億172.41億175.38億

詳細資訊請看美股內頁：
美高梅度假村國際(MGM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMGM

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