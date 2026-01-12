和椿受惠機器人業務動能強勁 去年12月、全年營收雙創新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-12 13:05

AI 與機器人自動化解決方案廠和椿 (6215-TW) 科技公布去 (2025) 年 12 月營收為 2.84 億元、月增 50.61%、年增 42.42％，累計 2025 年全年合併營收達 24.96 億元、年增 50.12％。和椿受惠於智慧製造、自動化設備與機器人業務展現強勁動能，營收水準不僅維持高檔，亦呈現穩健成長，單月、全年度營收繳出雙創歷史新高的成績。

受惠機器人業務動能強勁，和椿去年全年、12月營收雙雙創新高。(圖:和椿提供)

和椿表示，12 月締造新猷，主要一方面受惠於高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產以及製程優化，貢獻「設備與模組」的產能稼動率站穩一定的水準之上，另機器人及其他產品，也延伸第二曲線的動能，擴大在飯店、零售、商辦物業等通路的市佔率。

和椿在雙軸發展策略逐步展現成效下，也堆疊公司整體營運規模逐步放大，從單季營運表現來看，和椿 2025 年第四季營收已破 7 億元，較過往平均單季營收增加，亦象徵公司規模邁入下個新里程。

據 International Federation of Robotics《World Robotics》統計，2024 年全球工業機器人安裝量將達到 54.2 萬台，是 10 年前的兩倍多，2025 年，全球機器人裝置量將成長 6％、達到 57.5 萬台，到 2028 年將突破 70 萬台大關。

和椿表示，亞洲占全球自動化部署量仍為最大，將對供應鏈帶來龐大的市場開拓空間，隨著製造業自動化、智慧工廠與勞動力結構轉變所帶動的長期需求趨勢明確，堆疊全球機器人產業進入高速成長階段，整體市場規模持續擴大，也為營運帶來長期成長動能。

和椿長期深耕自動化設備與工業控制領域，近年來積極推進公司整體營運轉型升級，將業務重心從單純零組件供應商升級為智慧機器人解決方案整合服務商。

目前和椿已推出面向智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域的產品線，包含半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人等，以及自主移動機器人、協作機器人、智慧清潔機器人與商務管家機器人等，並結合 AI 技術以提升應用效能與落地價值，有機會持續受惠於產業成長紅利，進一步挹注未來營收與訂單能見度。

展望今 (2026) 年，和椿對整體營運表現更上一層樓深具信心，以目前在手訂單來看，來自智慧製造的半導體機器人設備模組訂單需求持續創新高，和椿也持續整合設備與模組、 機器人兩大業務技術，深化單一智慧製造客戶的資本支出滲透率提升，助力 2026 年營運保持良好的成長動能。

同時和椿亦將持續拓展解決方案的應用邊界，保持每年投入營收約 2.5％ 至 4％ 作為研發費用，專注於自主導航、感測控制、AI 驅動協作技術等領域，為產品技術競爭力提供堅實後盾。