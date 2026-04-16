鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-16 19:15

國泰世華銀行與台塑集團今 (16) 日宣布雙方合作邁入第十個年頭，隨原「台塑聯名卡」合約將於今年 7 月 31 日屆期，雙方將策略合作再升級，正式於 CUBE 信用卡平台推出全新集團級權益「台塑家」，也是發卡行先例。自 6 月 1 日起，國泰世華將啟動換卡計畫，針對僅持有台塑聯名卡的卡友換發 CUBE 卡，預估約有 20 萬張。

國泰世華、台塑深化10年情！CUBE卡「集團級」隨選權益創首例 估掀20萬換卡潮。（圖／國泰世華）

國泰世華與台塑集團自 2016 年攜手合作迄今，累積辦卡人數已破 80 萬大關。此次推出的「台塑家」權益，突破傳統一卡對一商戶的「聯名卡」框架，轉化為「平台化」經營。未來 600 萬名 CUBE 卡友只需透過 App 切換權益，即可享受台塑集團的全方位回饋。

‌



國泰世華銀行副總梁明喬指出，此次轉型是結合 CUBE 卡的規模優勢與台塑客群的消費數據，打造「集團級」權益。這不僅是雙方合作十年後的升級，更是聯名模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇表示，此次合作將加油核心服務進一步串聯至台塑生醫、台塑蔬菜等民生領域。更重要的是，藉由 CUBE 卡 600 萬卡友的基礎，台塑石油 APP 的使用場域將大幅擴張。

針對現有 80 萬名台塑聯名卡友，國泰世華分析指出，其中約 6 成已持有 CUBE 卡，剩下的 4 成 (約 20 萬人) 將是本次 6/1 換卡作業的主要對象。

權益方面共有三大亮點，首先，完整保留台塑聯名卡加油優惠，CUBE 信用卡於台塑體系加油站享加油每公升最高回饋 3 元，切換至「台塑家」權益方案再享 2% 小樹點 (信用卡) 回饋。其次，「台塑家」權益方案整合台塑集團旗下優質通路，包含台塑生醫、長庚生技、台塑購物網及台塑蔬菜，選購保健 / 保養品及有機飲食等健康生活亦享 2% 小樹點回饋。第三，「台塑家」權益方案特別納入便利商店通路 (7-11、全家便利店、萊爾富)。

至於未來是否會有第二個「家」或其他集團卡？梁明喬表示不排斥任何領域，重點在於客戶需求與數據洞察，無論是聯名卡或隨選權益，皆以「優惠隨人走」為核心。

對於未來 CUBE 發展路徑，國泰世華銀行協理廖述健指出，CUBE 卡已達「一人一卡」規模，當前的目標不再是單純追求發卡量，而是透過「稀缺權益」(如演唱會優先購、難訂餐廳預約等) 與集團深度合作，以提升簽帳金額與客戶黏著度，帶動後續理財與金融服務的往來。