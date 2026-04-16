盤中速報 - 恆生科技指數上漲147.3點至5059.09點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日11:33，恆生科技指數上漲147.3點（或3%），暫報5059.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.23%
- 近 1 月：-1.33%
- 近 3 月：-15.73%
- 近 6 月：-19.15%
- 今年以來：-10.95%
焦點個股
禽畜飼料概念領漲+5.13%。其中 利特米(01936-HK) 上漲 5.13% ; 。
軟件開發概念領漲+3.26%。其中 辰罡科技(08131-HK) 上漲 36.17% ; 瑞斯康集團(01679-HK) 上漲 8.62% ; 金蝶國際(00268-HK) 上漲 7.2% 。
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