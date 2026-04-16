鉅亨研報 2026-04-16 09:31

一、台股震盪加劇，主動式 ETF 成為新焦點

主動式 ETF 怎麼挑？00991A「未來版台灣50」正走入主流？核心亮點一次看懂(圖:shutterstock)

在降息預期反覆、AI 題材輪動快速的環境下，台股高檔震盪、個股差異越拉越大，不少投資人開始尋求「不必自己盯盤、又能因應產業變化」的選項。相較固定追指數的被動式商品，主動式 ETF 能透過經理人調整持股，在攻守之間更具彈性。其中，聚焦新經濟與產業前瞻性的 00991A 主動復華未來 50 逐步受到市場關注。

‌



二、00991A 如何挑股？特色與結構成為吸睛賣點

00991A 以「台灣未來版台灣 50」概念切入盤面，鎖定 AI、創新科技、半導體供應鏈等具成長想像力的族群。成分股可隨景氣變化與題材強弱動態調整，試圖抓住趨勢轉折，而非被動跟隨大盤。

在投資方式上，00991A 也支援零股、定期定額等彈性操作，對想布局新題材又不想重壓單一個股的投資人而言，相對容易入手。不過，完整持股配置與調整方向仍有更多細節尚未攤開。

三、主動式 ETF 能不能打敗大盤？00991A 還藏哪些關鍵伏筆

雖然主動式 ETF 最大賣點在於「能調整」，但市場最在意的依舊是：經理人操作是否能有效掌握產業趨勢、成長股波動是否可控、以及在 AI 大循環下如何維持長期勝率。00991A 的真正實力，得從更多持股變化、產業權重與策略邏輯深入觀察。

後續仍有不少關鍵值得追蹤，包括再平衡節奏、波動管理與趨勢掌握能力…

【延伸閱讀】